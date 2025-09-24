Nel pomeriggio del 12 agosto, a bordo del tram 15 in via dei Missaglia, zona Gratosoglio, hanno aggredito un disabile ipovedente 55enne italiano, colpendolo con violenza al volto, scaraventandolo fuori dalla vettura e rubandogli due borse, contenenti strumenti di aiuto quali lenti e video per un valore di circa 2mila euro. Per questa ragione gli agenti della Squadra Mobile hanno notificato l’ordine di arresto, su disposizione della Procura, a due marocchini pluripregiudicati di 42 e 29 anni, già in carcere perché arrestati a Ferragosto per resistenza a pubblico ufficiale: in quell’occasione i due hanno aggredito gli agenti delle Volanti che li avevano fermati a bordo di uno scooter rubato. A seguito della rapina, la vittima era stata trasportata all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove era stata presa in carico in codice arancione, con diversi ematomi sul volto, sulle labbra e sul petto. la vittima dell’aggressione è stata poi dimessa con una prognosi di sette giorni.
Aggrediscono e rapinano ipovedente sul tram, arrestati 2 marocchini
Avevano rapinato a bordo di tram un ipovedente di 55 a Milano, colpendolo a calci e pugni e scaraventandolo fuori da mezzo. La polizia di Stato ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per due marocchini di 29 e 42 anni per rapina aggravata in concorso.