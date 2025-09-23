Scontri alla Stazione Centrale, tre arresti

Tre manifestanti coinvolti nei violenti scontri di ieri a Milano davanti alla stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, sono stati arrestati dalla Polizia per resistenza e danneggiamento aggravato su disposizione del pm di turno Elio Ramondini della Procura

diretta da Marcello Viola. Si tratta di due ragazze e un giovane. In particolare, le due giovani sono accusate di resistenza aggravata e oggi per loro si terrà l’udienza per direttissima in Tribunale a Milano. Mentre per il ragazzo, arrestato con le accuse di resistenza aggravata e lesioni con la nuova aggravante introdotta dal ‘decreto sicurezza’, perché commesse ai danni di un rappresentante delle forze dell’ordine, il pm di turno Elio Ramondini, che ha disposto anche gli altri due arresti nelle indagini della Digos della Polizia, ha chiesto la convalida del provvedimento e la misura cautelare al gip. In questo caso, dunque, per la posizione del giovane, che resta in carcere al momento, si passerà per un’udienza davanti al gip, che dovrà decidere.

Da quanto si è appreso, sono stati presi provvedimenti anche nei confronti di due minorenni indagati dalla Procura per i minori. È questo l’esito dei primi

accertamenti della Digos, dopo che 8 persone erano state accompagnate in Questura nel tardo pomeriggio.