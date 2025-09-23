Scontri a Milano, cinque arrestati e due denunciati

Cinque persone arrestate e altre due denunciate per gli scontri di ieri alla stazione Centrale di Milano al termine del corteo pro Gaza. Dei due denunciati uno è minorenne. Due degli arrestati, un ragazzo e una ragazza, hanno 17 anni. Un’altra persona è stata portata in questura per essere identificata. La visione dei video sarà importante per il proseguimento dell’inchiesta, coordinata dalla Procura diretta da Marcello Viola, per arrivare all’identificazione dei manifestanti, alcune centinaia, che hanno dato vita a scene di guerriglia urbana. Scontri anche a Brescia ieri in serata. Il questore Paolo Sartori spiega che, “oltre alle denunce all’autorità giudiziaria”, valutera “ora i provvedimenti da adottare”.

Gli scontri sono avvenuti quando la testa del corteo ha tentato di avvicinarsi alla stazione di Brescia e ha cercato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine che ha reagito con manganelli e lacrimogeni. I manifestanti hanno lanciato sassi e bottiglie.

La questura di Bergamo ha denunciato a piede libero sette giovani che ieri sera si erano distaccati dal corteo pro Palestina organizzato in centro città salendo sui binari della stazione ferroviaria e che erano stati bloccati dalla digos.