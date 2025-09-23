Manovra, Leo “Bonus 50% sulla prima casa? Tutto da verificare”





TORINO (ITALPRESS) – “Confermarli? Tutto da verificare. Ci sono tantissime proposte, dobbiamo selezionarle, vederle, vedere quali sono le risorse su cui possiamo fare affidamento. Abbiamo avuto dei riscontri positivi da parte dell’Istat perché è stato confermato che il Pil del 2023 si è incrementato, abbiamo mantenuto gli stessi parametri per quanto riguarda il 2024, quindi sono tutti i dati e segnali importanti. Le entrate stanno andando bene e quindi ora, alla luce di questo, sentiremo un po’ le proposte che vengono dalle varie aree della maggioranza e poi si prenderanno le decisioni”. Così il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, a margine di un convegno all’Unione Industriali di Torino, rispondendo a una domanda sulla conferma del bonus al 50% per la ristrutturazione edilizia della prima casa. “Ci sono tante proposte tra cui quella sul ceto medio che è una priorità, la proposta dell’Ires premiale per quanto riguarda le imprese, ci sono la proposta della rottamazione e quella della casa. Ora dobbiamo innanzitutto vedere le risorse di cui disponiamo e alla luce di quello fare le scelte” ha aggiunto Leo. xn3/col4/mca3