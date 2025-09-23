Maltempo, treni sospesi tra Milano e Como e scuole chiuse nel comasco

A causa dei danni provocati dal forte maltempo, rimarrà sospesa anche stamattina, martedì 23, la circolazione dei treni fra Como San Giovanni e Seregno sulla linea S11, fra Como Camerlata e Como Lago sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago, fra Seveso e Mariano Comense / Camnago Lentate sulla linea Milano Cadorna-Asso. Lo rende noto Trenord. Sono previsti bus sostitutivi nelle tratte interessate dalle interruzioni.

I tecnici dei gestori delle infrastrutture, assicura Trenord, sono al lavoro per il ripristino del servizio. Per la situazione di “grave criticità idrogeologica” di gran parte del territorio provinciale il prefetto di Como Corrado Conforto Galli ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole della provincia, sia pubbliche sia private. “Ciò – si legge in un comunicato diffuso dagli uffici della prefettura – anche per tutelare in un’ottica di prevenzione la pubblica incolumità e la sicurezza stradale”