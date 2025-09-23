Ciclismo, presentato il Trittico Lombardo

Your browser does not support the video tag.

È stato presentato, questa mattina a Palazzo Lombardia, il ‘Trittico Regione Lombardia 2025’, la competizione di ciclismo su strada che riunisce la 78esima edizione della Coppa Agostoni in programma a Lissone (MB) domenica 5 ottobre, la 106esima Coppa Bernocchi di Legnano (MI) in prevista lunedì 6 ottobre e la 104esima Tre Valli Varesine che partirà da Busto Arsizio (VA) e si concluderà a Varese martedì 7 ottobre. All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione Attilio Fontana; l’assessore alla Cultura Francesca Caruso; i sottosegretari Raffaele Cattaneo, con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee e Federica Picchi, con delega Sport e Giovani; oltre al presidente dell’US. Legnanese Luca Roveda; al presidente dello Sport Club Mobili Lissone Alessandro Rolandi e al presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda Renzo Oldani.

“Il Trittico è sempre un classico per la nostra regione. – ha affermato Fontana – Il ciclismo in Lombardia ha una storia e ha una passione che è unica, per cui credo che sia un bel modo per andare verso la conclusione di quest’annata. Il ciclismo ancora una volta ha coinvolto tanti lombardi”. Ad aprire il Trittico la Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, seguita dalla Coppa Bernocchi e dalla Tre Valli Varesine. “È un evento consolidato e riconosciuto in tutta la regione e a livello internazionale. – ha detto Caruso – Ogni anno diventa sempre più grande e riesce ad allargarsi a nuovi pubblici. Per la provincia di Varese è un’iniziativa che valorizza e promuove il nostro patrimonio culturale”. Secondo Cattaneo l’evento assume una grande importanza soprattutto perché “attira grandi ciclisti e appassionati che vengono per tre giorni in Lombardia ad assistere alle gare che preparano poi al grande finale di stagione, il Giro di Lombardia”. Ha terminato Picchi: “Il Trittico porta al centro la Lombardia, i nostri territori e il ciclismo. La nostra regione è un terreno fertile per questo sport che arriva facilmente nel cuore del pubblico e ci porta grandi soddisfazioni anche a livello giovanile”.