Fino a 150 telefonate al giorno, specie nelle ore notturne, numerosissimi messaggi whatapp e pedinamenti davanti a casa e sul luogo di lavoro per cercare un contatto. Per questa ragione la Polizia di Stato ha arrestato il 15 settembre un 39enne per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Gli agenti hanno fermato l’uomo in viale Papiniano dopo l’ennesimo tentativo di contatto avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Ad agosto la Questura aveva emesso un provvedimento di ammonimento, subito trasgredito dall’uomo che ha continuato a cercare l’ex fidanzata, mentre sabato scorso è stato ancora una volta invitato dalle Autorità a tenere una condotta idonea.
Anche 150 telefonate in un giorno alla ex, arrestato 39enne
Gli agenti hanno fermato l'uomo in viale Papiniano dopo l’ennesimo tentativo di contatto avvenuto nella notte tra sabato e domenica.