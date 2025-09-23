A Milano un’idea di solidarietà innovativa

"Milano deve tornare ad essere modello di solidarietà. Una città che non dimentica, include e, soprattutto, offre opportunità anche ai più fragili" ha spiegato il Presidente di Italia Migliore, Nicola Spadafora.

Redazione Radio Lombardia
Si è svolto a Milano lunedì 22 settembre il convegno “SOLIDARIETÀ – Categoria giuridica, economica, morale e statistica” promosso dall’Onorevole Cristina Rossello (Responsabile del Dipartimento Solidarietà di Forza Italia) e dall’avvocato Nicola Spadafora (Presidente di Italia Migliore): un confronto aperto, ispirato e costruttivo sul tema delle nuove vulnerabilità nella nostra società. L’obiettivo è stato quello di confrontarsi sul tema della solidarietà, ma in un’ottica innovativa. La solidarietà, infatti, è partecipazione concreta alla costruzione del bene comune, è riconoscimento del valore di ogni individuo, è responsabilità collettiva. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, l’On. Alessandro Cattaneo (Responsabile Nazionale Settore Dipartimenti Forza Italia), l’On Fabrizio Sala deputato di Forza Italia, Tiziano Mariani Coordinatore di Italia Migliore e la scrittrice Linda Laura Sabbadini.

“Milano deve tornare ad essere modello di solidarietà. Una città che non dimentica, include e, soprattutto, offre opportunità anche ai più fragili – sottolinea il Presidente di Italia Migliore, Nicola Spadafora -. Conosco bene, anche per la mia decennale esperienza quale Console Onorario di Etiopia, cosa significhino stato di bisogno e vulnerabilità. Oggi più che mai le difficoltà vanno affrontate creando opportunità e soluzioni, non col mero assistenzialismo. Con il nostro evento abbiamo voluto parlare di solidarietà, ma appunto in un’ottica che riteniamo innovativa. Abbiamo dato voce a esperti, sportivi, giuristi, rappresentanti delle istituzioni e della società civile, per raccontare esperienze concrete e proporre visioni operative. La solidarietà è per noi partecipazione concreta alla costruzione del bene comune, è riconoscimento del valore di ogni individuo, è responsabilità collettiva”.

Dopo l’introduzione dei lavori dell’On. Alessandro Cattaneo (Responsabile Nazionale Settore Dipartimenti Forza Italia), è seguito l’intervento sul tema “Solidarietà come categoria giuridica, economica, morale e statistica” dell’ On. Cristina Rossello.
Sono, poi, seguiti Interventi sul tema “Vulnerabilità. Una questione che riguarda tutti noi” da parte di: Nicola Spadafora (Presidente Italia Migliore): “⁠La vulnerabilità è condizione umana e trasversale; dal riconoscimento nasce l’opportunità: azione, merito, partecipazione; politica come prossimità: strumenti che attivano, non solo proteggono”.  ⁠Prof. Antonio Spadafora (Professore Ordinario Istituzioni Diritto Privato): “Le ‘nuove’ vulnerabilità e diritti fondamentali della persona” e le 3 leve concrete per attivare la persona e la comunità: Tutela di prossimità (servizi vicini alle persone), ⁠Procedure semplici (accesso ai diritti, senza ostacoli), ⁠⁠Reti territoriali (istituzioni, terzo settore, professioni).
Matteo Cavagnini (atleta paralimpico – ex Capitano Nazionale Italiana di Basket): “Dalla vulnerabilità all’opportunità: lo sport come ascensore di riscatto”. Erica Turchetti (CEO Cofoundry): “Giovani e co-progettazione”; e ⁠Luca Pantanella (Segretario generale provinciale FSP polizia di Stato Torino): “Carceri, sicurezza e reinserimento”.

Hanno chiuso i lavori: l’On. Cristina Rossello e Nicola Spadafora: “⁠Le esperienze raccontate mostrano un’Italia che già costruisce”, “⁠La solidarietà non è ‘aiuto’ ma percorso di attivazione e riscatto”, “Proseguire questo metodo (ascolto, dialogo, connessione) nei territori”. La serata è terminata con un aperitivo di networking: un’occasione informale per continuare il dialogo, scambiarsi visioni e costruire nuove opportunità.

