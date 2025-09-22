Lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza coinvolge anche i mezzi pubblici. A Milano è iniziata la prima fascia dell’agitazione. Atm informa che restano aperte le linee M1, M2, M3 e M5. Chiude la M4 che riaprirà dopo le 15. Dopo le 9:30 alcune linee bus e tram potrebbero essere deviate, interrotte o rallentate dalla manifestazione. La seconda fascia dello sciopero scatterà alle 18 fino al termine del servizio.
Sciopero generale, a Milano è chiusa la linea 4 della metropolitana
In funzione le altre linee. In mattinata alcune linee di bus e tram potrebbero essere deviate, interrotte o rallentate dalla manifestazione.