Sciopero generale, a Milano è chiusa la linea 4 della metropolitana

In funzione le altre linee. In mattinata alcune linee di bus e tram potrebbero essere deviate, interrotte o rallentate dalla manifestazione.

Lo sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base per Gaza coinvolge anche i mezzi pubblici. A Milano è iniziata la prima fascia dell’agitazione. Atm informa che  restano aperte le linee M1, M2, M3 e M5. Chiude la M4 che riaprirà dopo le 15. Dopo le 9:30 alcune linee bus e tram potrebbero essere deviate, interrotte o rallentate dalla manifestazione. La seconda fascia dello sciopero scatterà alle 18 fino al termine del servizio.

