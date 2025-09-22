Pioggia intensa a Milano, strade allagate nella zona nord

Allagata in alcuni tratti la superstrada Milano Meda. A Ponte Lambro sono state posizionate le barriere mobili. L'assessore Granelli raccomanda la massima attenzione.

Di
Paola Farina
-
0
466
La superstrada Milano Meda questa mattina alle 6. Foto Radio Lombardia.

Pioggia intensa a Milano e in tutta la zona a nord del capoluogo. “30mm nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm” sottolinea sui social l’assessore milanese alla protezione civile Marco Granelli.
In città, spiega l’assessore, “è attivo il controllo dei sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro alle 6 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione  e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione”. Allagata in alcuni tratti la superstrada Milano-Meda.

