Pioggia intensa a Milano e in tutta la zona a nord del capoluogo. “30mm nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm” sottolinea sui social l’assessore milanese alla protezione civile Marco Granelli.
In città, spiega l’assessore, “è attivo il controllo dei sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro alle 6 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione”. Allagata in alcuni tratti la superstrada Milano-Meda.
Pioggia intensa a Milano, strade allagate nella zona nord
Allagata in alcuni tratti la superstrada Milano Meda. A Ponte Lambro sono state posizionate le barriere mobili. L'assessore Granelli raccomanda la massima attenzione.
