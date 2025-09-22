Migliaia di persone sono al corteo partito da piazzale Cadorna a Milano nel giorno dello
sciopero indetto per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Il corteo è aperto dai rappresentanti Cub. Tra gli striscioni uno riporta la frase ‘Bloccheremo tutto, stop al genocidio”. Anche il corteo degli studenti proveniente da largo Cairoli piuttosto numeroso, è giunto in piazzale Cadorna per unirsi a quello principale con destinazione finale la stazione Centrale dopo aver percorso le vie del centro di Milano.
Migliaia di persone al corteo per Gaza
Da Cadorna alla stazione Centrale, con lo striscione "Blocchiamo tutto", tante persone stanno partecipando a Milano alla manifestazione indetta dai sindacati di base per chiedere il cessate il fuoco a Gaza.
