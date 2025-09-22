Mattarella “Scuole siano luoghi dove è bandita ogni forma di violenza”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Le scuole, in ogni parte del mondo, sono segno di speranza, non aree di esercizio di sopraffazione, di violenza: la scuola deve essere il luogo in cui ogni forma di violenza viene bandita”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico al complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola di Napoli. “Gli insegnanti – prosegue il capo dello Stato – fanno molto, talvolta in condizioni difficili, per capire e sottrarre i ragazzi da gorghi pericolosi. Ma non vanno lasciati soli dalle istituzioni e dalla società. “La scuola – prosegue Mattarella – è il luogo dell’apertura, dell’inclusione, della scoperta, dell’apprendimento del metodo scientifico e di ricerca che permette di promuovere il progresso. È il luogo dove si valorizzano i talenti di ciascuno, nella diversità con cui si esprimono, il luogo in cui deve prevalere il rispetto della personalità di ognuno e in cui deve regnare la consapevolezza che la diversità e la pluralità delle opinioni sono una ricchezza da difendere”.

xc9/sat/mca3 Fonte video: Quirinale