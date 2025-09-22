Manifestazione per Gaza, scontri in Stazione Centrale a Milano

Gli agenti antisommossa hanno respinto i manifestanti e hanno chiuso i cancelli esterni su piazza Duca D'Aosta.

Luca Levati
Scontri tra Forze dell’Ordine e manifestanti in Stazione Centrale, dove terminava il corteo per Gaza partito in mattinata da piazzale Cadorna, quando una parte dei manifestanti ha tentato di accedere al salone del piano terra con l’intenzione di dirigersi alle partenze e occupare i binari. Gli agenti antisommossa hanno respinto i manifestanti e hanno chiuso i cancelli esterni su piazza Duca D’Aosta. Dopo che la Polizia ha utilizzato i lacrimogeni, i manifestanti hanno reagito con un lancio di pietre fermando l’avanzata di 4 camionette costruendo anche delle barricate con bidoni, biciclette e altro in via Vittor Pisani. Sono oltre una decina i manifestanti fermati  mentre sono rimasti feriti o contusi una sessantina di esponenti delle forze dell’ordine, dei quali 23 già portati in ospedale e certificati.

