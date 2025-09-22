Sono un centinaio gli interventi fino ad ora effettuati dai vigili del fuoco di Milano a seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città. Sottopassi allagati con auto bloccate e cantine allagate impegnano i vigili del fuoco soprattutto nella zona Niguarda. Fortunatamente non si segnalano feriti. La pioggia non ha risparmiato gli edifici scolastici: la scuola di via Valcismon è stata evacuata. Si registra anche il cedimento dell’argine del Seveso a Paderno Dugnano. Quasi tutte le squadre del Comando di Milano sono impegnate nei soccorsi, alcune in supporto anche al Comando di Monza. La situazione nel complesso è comunque sotto controllo senza gravi criticità: lo comunicano i vigili del fuoco.
Maltempo, un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco a Milano
Strade e cantine allagate. Una scuola in zona Niguarda è stata evacuata. A Paderno Dugnano ha ceduto l'argine del Seveso.