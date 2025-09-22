In Sicilia da gennaio 2027 al via i lavori per i termovalorizzatori

PALERMO (ITALPRESS) – “Come data di inizio dei lavori, secondo il cronoprogramma, la cantierizzazione dovrebbe avvenire nel gennaio 2027, mentre la conclusione nell’estate 2028”. Lo ha detto il dirigente ad interim dell’Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti Salvo Cocina, a margine della firma a Palazzo d’Orleans dell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica dei due termovalorizzatori da realizzare a Palermo (polo impiantistico di Bellolampo) e a Catania (zona industriale di Pantano D’Arci).

col3/pc/mca2