Il Seveso esonda a Milano, allagamenti nella zona nord e in Brianza

A causa delle forti piogge, il Seveso è esondato in zona Niguarda. Strade allagate anche in Brianza.

Di
Paola Farina
Strade allagate a Meda (Mb)

A causa delle forti piogge delle ultime ore, poco dopo le 10 il Seveso è esondato in zona
Niguarda, a Milano. Su tutto il bacino del torrente sono già caduti oltre 200 millimetri di pioggia e per questo è stata attivata anche la vasca di laminazione di Senago.  Strade allagate in Brianza. Nella foto, la situazione a Meda.

“Purtroppo la vasca è strapiena e dalle 10-10:15 incomincia ad esondare a
Niguarda, nel quartiere Pratocentenaro”, informa sui social l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, che segnala “anche il Lambro alto e allagata la via
Vittorini, protetta dalle paratie mobili disposte stamani alle 6”.

