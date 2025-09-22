Fiera del Levante, Frulli “Bilancio positivo, 3 grandi soddisfazioni”

BARI (ITALPRESS) – Si è chiusa con un bilancio positivo l’88esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante. L’edizione 2025 ha fatto registrare 249mila visitatori, circa diecimila in più rispetto al 2024, con una giornata conclusiva particolarmente affollata e un clima di soddisfazione diffuso anche tra i 400 espositori presenti. “L’88esima Campionaria della Fiera del Levante – ha dichiarato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli – si è chiusa con tre soddisfazioni importanti. Una di queste, “è che abbiamo avuto espositori e visitatori contenti dell’offerta che hanno trovato. Possiamo sempre migliorare e aumentarla, ma è stato un risultato che è piaciuto per gli eventi, per gli spettacoli, per l’offerta commerciale e per l’area food. Dunque siamo soddisfatti: abbiamo raggiunto quasi 250mila visitatori”.

