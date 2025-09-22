Elezioni in Calabria, De Luca “Con Occhiuto alleanza strategica”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Il nostro sostegno a Roberto Occhiuto nasce dalla stima per un uomo del fare, capace di determinare un cambiamento in una terra difficile, spesso usata come bancomat della politica. È una scelta che va oltre le sfumature politiche, perché parliamo di un amministratore che ha deciso di restare sul territorio, assumendosi rischi e responsabilità”. Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, presentando la lista del suo movimento a sostegno della candidatura di Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre.

