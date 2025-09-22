“Blocchiamo tutto”, giornata di sciopero per Gaza

Oggi giornata di sciopero generale indetto dai sindacati di base in segno di solidarietà con la popolazione palestinese. A Milano manifestazione da Cadorna. Mezzi pubblici a rischio.

Di
Paola Farina
Milano, La manifestazione nazionale per la Palestina dello scorso aprile

“Blocchiamo tutto”: oggi è la giornata dello sciopero generale indetto dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla. Tutti i comparti, dai trasporti alla scuola alla sanità aderiscono alla mobilitazione che vede manifestazioni in almeno 75 città, a cominciare da Milano, Roma e Napoli. “Blocchiamo tutto con la Palestina nel cuore”, lo slogan utilizzato dalle sigle Usb per annunciare il programma di eventi previsti nella giornata. A Milano, il corteo partirà alle 10 da piazzale Cadorna.

Per quanto riguarda il settore ferroviario, allo sciopero aderiscono il personale del Gruppo Fs con Trenitalia (fatta eccezione per la Calabria) i dipendenti di Italo e Trenord. Lo sciopero scatta dalla mezzanotte alle  23 di lunedì e – come annunciato da Fs – potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Previste le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Atm informa che a Milano tram autobus e metro sono a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio.

