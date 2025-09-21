Travolte e uccise da un’auto nel lecchese, muoiono due 21enni

Tragico incidente ieri sera a Brivio. L'automobilista che ha investito le due ragazze è stato arrestato.

Di
Paola Farina
-
0
372

Travolte e uccise da un’auto a Brivio, nel lecchese.  Tragico destino per Milena Marangon e Giorgia Cagliani, 21enni di Paderno d’Adda. Una terza ragazza è sopravvissuta: è stata trovata sotto shock dai primi soccorritori. L’incidente è avvenuto ieri sera tardi. Il conducente del mezzo investitore, un trentenne a quanto risulta di origini straniere, in base a quanto si è potuto apprendere, è stato arrestato dopo i primi esami per stabilire il suo stato psicofisico mentre era alla guida.   Su cause e dinamica dell’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Merate (Lecco). Il mezzo investitore avrebbe forse cercato di evitare un altro mezzo, prima di finire contro una vettura e le ragazze, vicino all’intersezione con un’altra strada.  Le giovani avevano appena posteggiato vicino a una palestra, e si stavano recando a piedi alla vicina e affollatissima festa paesana di Brivio, quando si è consumata la tragedia.


Il sindaco di Brivio Federico Airoldi ha proclamato due giorni di lutto cittadino.   “Il sindaco e l’Amministrazione Comunale sono vicini alle famiglie ed agli amici di Giorgia e Milena. Una tragedia che tocca la comunità di Paderno D’Adda e Brivio. In segno di rispetto e partecipazione ho proclamato due giorni di lutto cittadino”, si legge nel messaggio del sindaco. “Lo spettacolo pirotecnico e gli eventi musicali sono annullati così come le manifestazioni previste per la giornata di lunedì 22 settembre. La processione prevista per le 15,30 è confermata e si svolgerà in modo silenzioso. Sarà un momento di preghiera per Giorgia e Milena”, conclude.
“Di fronte a questa dolorosa perdita, l’Amministrazione comunale, anche a nome di tutta la collettività, si unisce al cordoglio delle famiglie e degli amici più stretti di Giorgia e Milena. Gli eventi previsti per oggi, domenica 21, sono annullati”: è quanto ha comunicato Gianpaolo Torchio, sindaco di Paderno d’Adda, paese della Brianza lecchese dove vivevano le due ragazze.

