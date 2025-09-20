Ucciso e bruciato in casa, tre fermi

Marito e moglie e un loro amico albanese sono stati fermati per l’omicidio di Hayati Aroyo, italo turco accoltellato e poi bruciato nel suo appartamento Sesto san Giovanni lo scorso luglio. Il timore che la vittima diffondesse un video in cui la donna era ritratta in atteggiamenti intimi sarebbe stato il movente del delitto. Questo hanno perlomeno raccontato i tre fermati, anche se il video non è stato trovato.

La donna, dopo aver preso un appuntamento, è entrata per prima in casa, secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra mobile, e ha lasciato la porta aperta all’albanese che ha fatto irruzione nell’appartamento colpendo la vittima con una trentina coltellate. Il marito della donna faceva da palo fuori della casa. Poi l’ha portato sul letto e cosparso di candeggina dando fuoco al corpo e all’appartamento. Il gruppo si era conosciuto su una piattaforma di incontri.