“L’ospedale dei giocattoli”, dove torna il sorriso ai bambini

Laura Imai Messina autrice che vive in Giappone e insegna all’università, ha appena pubblicato un libro per ragazzi, “L’ospedale dei giocattoli” (Ed. Salani). Una storia che prende ispirazione degli ospedali per i giocattoli, un luogo dove si riparano, ma anche dove si fa tornare il sorriso ai bambini.

Una storia sussurrata, un giocattolaio dalle mani incantate, una fiaba che celebra

la resilienza, il valore delle seconde possibilità e la bellezza di ritrovare ciò che

sembrava perduto…

A poche case di distanza da quella in cui vivono Airi e la caotica Famiglia Baraonda, nascosta tra le stradine acciottolate della città vecchia, c’è una piccola bottega che nessuno ha mai visto aperta. Fin quando, la notte di Capodanno, una luce compare oltre il vetro della finestra.

Airi e Limaca, la sua inseparabile capibara di peluche, fantasticano su cosa possa trovarsi al

suo interno. Non sanno ancora che dietro le sue porte si nasconde un luogo speciale in cui le mani magiche del dottor Fujita riportano in vita i giocattoli rotti, i pupazzi rovinati e tanto

amati. Ognuno di loro ha una storia da raccontare, ogni riparazione è un atto disperanza e

di incanto. Perché quando Limaca si perde e smette di parlare è come se un pezzo

dell’infanzia di Airi svanisse per sempre. Ma l’amicizia che lega un bambino al suo giocattolo

è indissolubile e anche ciò che è fragile, se curato con amore dalle mani di un esperto dottore, può tornare a brillare. Con la grazia di chi sa osservare le cose piccole e preziose, Laura Imai Messina scrive una storia che restituisce la meraviglia al quotidiano e rende ogni pagina un luogo in cui riconoscersi, curarsi ed emozionarsi. La sua scrittura è come un filo cucito che tiene insieme adulti e bambini, giocattoli rotti, sogni irrealizzati e promesse mai dimenticate.

