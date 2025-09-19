E’ stato trovato agonizzante sul ballatoio del suo appartamento-studio di via Zuretti, nella zona della stazione centrale di Milano e poi è morto in ospedale. Sul decesso del fotografo Maurizio Rebuzzini, 74 anni, si indaga per omicidio. Sul corpo sarebbero stati rilevati ecchimosi e segni di un possibile strangolamento. L’allarme è stato dato dal figlio. La vittima è stata traportata in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è avvenuto il decesso
Trovato morto il fotografo Rebuzzini, è giallo
