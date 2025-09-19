Trovato morto il fotografo Rebuzzini, è giallo

Si indaga per omicidio per la morte di Maurizio Rebuzzini, 74 anni, trovato in fin di vita mercoledì sera dal figlio sul ballatoio dello studio in cui lavorava, in via Zuretti a Milano. Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con un strangolamento.

Di
Paola Farina
-
0
139

E’ stato trovato agonizzante sul ballatoio del suo appartamento-studio di via Zuretti, nella zona della stazione centrale di Milano e poi è morto in ospedale. Sul decesso del fotografo Maurizio Rebuzzini, 74 anni, si indaga per omicidio. Sul corpo sarebbero stati rilevati ecchimosi e segni di un possibile strangolamento. L’allarme è stato dato dal figlio. La vittima è stata traportata in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è avvenuto il decesso

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.