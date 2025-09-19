Tg Sport – 19/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Napoli perde con Guardiola, decisivo il rosso a Di Lorenzo
– Torna il campionato, Juve e Milan per la continuità
– L’Italvolley vola agli ottavi, battuta l’Ucraina
– Salto triplo, argento da applausi per Dallavalle
– Palmaroli in arte Osho “Sport mi ha aiutato a raccontare momenti bui”
gsl
gsl