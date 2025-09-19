Tg News – 19/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Esplosione in azienda rifiuti del Casertano, 3 morti
– Si ribalta scuolabus in provincia di Udine, cinque feriti
– Esercito Israele: “Useremo forza senza precedenti a Gaza City”
– Ucraina: “Tre jet russi violano spazio aereo estone”
– Ue: “Stop totale al gas da Mosca dal 2027
– Trump minaccia la revoca delle licenze alle tv “nemiche”
– Mondiali atletica, impresa Dallavalle, argento nel salto triplo
– Webuild, abbattuto ultimo diaframma tunnel Italia-Austria al Brennero
– Previsioni 3B Meteo 20 Settembre

