Regione Puglia, 70 milioni per la rivoluzione digitale





BARI (ITALPRESS) – Dall’adeguamento del Datacenter Regionale e dei Servizi Cloud ai nuovi paradigmi dell’AI; dal potenziamento dell’ecosistema dei bandi regionali alla Digital Library, fino alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e al rafforzamento della piattaforma MaaS per la mobilità sostenibile: sono 20 i progetti in fase di realizzazione, finanziati con i 70 milioni complessivi del Fondo Sviluppo e Coesione, con l’obiettivo di cambiare il volto digitale della Puglia e creare una Pubblica Amministrazione più vicina a cittadini e imprese. Un percorso illustrato da Cosimo Elefante, direttore del Dipartimento per la Transizione digitale della Regione Puglia, nel corso di un incontro in Fiera del Levante, a Bari.

