“Per un clima di pace”, al via Puliamo il Mondo

Oltre centocinquanta eventi nella regione per una delle campagne di Legambiente più
longeve e famose: il 19 settembre è al via Puliamo il Mondo, con il consueto venerdì
dedicato alle scuole, per poi proseguire nel fine settimana con gli eventi organizzati dalla società civile, dalle aziende, dai circoli di Legambiente a Milano e in tutta la regione.
Legambiente Lombardia ha deciso di dedicare il programma di quest’anno alla necessità
di pace, ricordando le passate edizioni della campagna intitolate “Per Un Clima di Pace”, e sottolineando come ogni conflitto armato sia anche un ecocidio, un massacro per
l’ambiente.
Sabato 20 settembre a Milano
Milano come di consueto ospita diversi eventi curati da Legambiente Lombardia, si parte la
mattina con un evento in Bovisa, in collaborazione con il Politecnico di Milano per
un’iniziativa di Puliamo il Mondo all’interno del Festival dell’Ingegneria. Appuntamento al
parcheggio di Via Lambruschini alle 10:00
Il programma prosegue in Corvetto, dove Legambiente Lombardia torna dopo l’esperienza
della campagna Che Caldo che Fa. Per questo evento di Puliamo il Mondo la collaborazione è con CISV Italia, obiettivo le strade del quartiere, con diverse squadre in partenza alle 15:00 da Piazza Angilberto II.
Terzo appuntamento milanese tra Milano e Sesto San Giovanni, dove un’area dismessa
impedisce il completamento della ciclabile che collega i due comuni, attirando il
conferimento abusivo di rifiuti. Il circolo di Sesto San Giovanni e i circoli milanesi si danno
quindi appuntamento nelle due direzioni, alle 17:30 a Milano presso il ponte a scavalco tra il Lambro e la Martesana (via Idro) e alla stessa ora a Sesto S. G. in via Manin, all’altezza civico 350/26 per salutarsi da una sponda all’altra del Lambro.
Altri eventi a Milano e Città Metropolitana
Sabato 20 alle ore 9:30 pulizia del Parco Spina Azzurra di Buccinasco con il Circolo Il
Fontanile e il Comune di Buccinasco e rinfresco con i prodotti a km zero locali.
Sempre sabato 20 alle ore 15:00 in Largo Giovanni XXIII a Bussero il locale circolo di
Legambiente Bussero organizza una pulizia dei parchi urbani, con aperitivo alle ore 17:00.
Domenica 21 alle 15:00 il Circolo Legambiente Milano Centro organizza un clean-up del
Monte Stella, appuntamento in Via Giovanni Cimabue 40. Sempre domenica 21, a Usmate
Velate il circolo di Gaia di Legambiente si ritrova alle 9:45 in Corso Italia 22 per iniziare la
pulizia dell’area, mentre alle 9:30 in via Brunelleschi a Corsico, il Circolo di Corsico insieme al Circolo di Cesano Boscone organizzano una pulizia nei quartieri periferici dei loro Comuni.
Le altre provincie
VARESE
20 settembre ore 08:30 via Ca’ Bassa 30, Varese
Iniziativa di PiM organizzata dal Parco del Campo dei Fiori insieme al circolo di Legambiente
Varese, nell’ambito del progetto Campo dei Fiori Siamo Noi
educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it
COMO
27 settembre ore 09:00 via Aldo Moro 46 Como
Evento di clean-up organizzato dal Circolo Angelo Vassallo di Como
legambiente.como@gmail.com
BRESCIA
28 settembre ore 09:00 parcheggio del Rossetto – Montichiari
Pulizia del paese con il circolo di Legambiente Montichiari
LECCO
27 settembre ore 10:00 Piazza Mario Cermenati – Lecco
il circolo di Legambiente Lecco si attiva per la pulizia delle strade del centro cittadino
lecco@legambiente.org
BERGAMO
21 settembre ore 09:00 Via Astino Bergamo, 24129 BG
pulizia boschiva organizzata dal circolo Legambiente Bergamo
info@legambientebergamo.it
CREMONA
19 settembre (evento chiuso con gli studenti delle scuole ndr.)
Il circolo di Legambiente Cremona seguirà varie iniziative di pulizia con le scuole della città
legambiente.cr@gmail.com
LODI
19 settembre ore 09:00
Il circolo di Legambiente LodiVerde organizza iniziativa di PiM alla scuola elementare di
Santo Stefano Lodigiano
legambiente.lodi@gmail.com
MONZA
04 ottobre ore 10: 00 Via M. Buonarroti 121 Monza
Pulizia della ciclabile lungo il canale Villoresi nelle due direzioni organizzata dal circolo
Legambiente Alex Langer di Monza
monza@legambiente.org