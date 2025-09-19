“Per un clima di pace”, al via Puliamo il Mondo

Oltre centocinquanta eventi nella regione per una delle campagne di Legambiente più

longeve e famose: il 19 settembre è al via Puliamo il Mondo, con il consueto venerdì

dedicato alle scuole, per poi proseguire nel fine settimana con gli eventi organizzati dalla società civile, dalle aziende, dai circoli di Legambiente a Milano e in tutta la regione.

Legambiente Lombardia ha deciso di dedicare il programma di quest’anno alla necessità

di pace, ricordando le passate edizioni della campagna intitolate “Per Un Clima di Pace”, e sottolineando come ogni conflitto armato sia anche un ecocidio, un massacro per

l’ambiente.

Sabato 20 settembre a Milano

Milano come di consueto ospita diversi eventi curati da Legambiente Lombardia, si parte la

mattina con un evento in Bovisa, in collaborazione con il Politecnico di Milano per

un’iniziativa di Puliamo il Mondo all’interno del Festival dell’Ingegneria. Appuntamento al

parcheggio di Via Lambruschini alle 10:00

Il programma prosegue in Corvetto, dove Legambiente Lombardia torna dopo l’esperienza

della campagna Che Caldo che Fa. Per questo evento di Puliamo il Mondo la collaborazione è con CISV Italia, obiettivo le strade del quartiere, con diverse squadre in partenza alle 15:00 da Piazza Angilberto II.

Terzo appuntamento milanese tra Milano e Sesto San Giovanni, dove un’area dismessa

impedisce il completamento della ciclabile che collega i due comuni, attirando il

conferimento abusivo di rifiuti. Il circolo di Sesto San Giovanni e i circoli milanesi si danno

quindi appuntamento nelle due direzioni, alle 17:30 a Milano presso il ponte a scavalco tra il Lambro e la Martesana (via Idro) e alla stessa ora a Sesto S. G. in via Manin, all’altezza civico 350/26 per salutarsi da una sponda all’altra del Lambro.

Altri eventi a Milano e Città Metropolitana

Sabato 20 alle ore 9:30 pulizia del Parco Spina Azzurra di Buccinasco con il Circolo Il

Fontanile e il Comune di Buccinasco e rinfresco con i prodotti a km zero locali.

Sempre sabato 20 alle ore 15:00 in Largo Giovanni XXIII a Bussero il locale circolo di

Legambiente Bussero organizza una pulizia dei parchi urbani, con aperitivo alle ore 17:00.

Domenica 21 alle 15:00 il Circolo Legambiente Milano Centro organizza un clean-up del

Monte Stella, appuntamento in Via Giovanni Cimabue 40. Sempre domenica 21, a Usmate

Velate il circolo di Gaia di Legambiente si ritrova alle 9:45 in Corso Italia 22 per iniziare la

pulizia dell’area, mentre alle 9:30 in via Brunelleschi a Corsico, il Circolo di Corsico insieme al Circolo di Cesano Boscone organizzano una pulizia nei quartieri periferici dei loro Comuni.

Le altre provincie

VARESE

20 settembre ore 08:30 via Ca’ Bassa 30, Varese

Iniziativa di PiM organizzata dal Parco del Campo dei Fiori insieme al circolo di Legambiente

Varese, nell’ambito del progetto Campo dei Fiori Siamo Noi

educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

COMO

27 settembre ore 09:00 via Aldo Moro 46 Como

Evento di clean-up organizzato dal Circolo Angelo Vassallo di Como

legambiente.como@gmail.com

BRESCIA

28 settembre ore 09:00 parcheggio del Rossetto – Montichiari

Pulizia del paese con il circolo di Legambiente Montichiari

LECCO

27 settembre ore 10:00 Piazza Mario Cermenati – Lecco

il circolo di Legambiente Lecco si attiva per la pulizia delle strade del centro cittadino

lecco@legambiente.org

BERGAMO

21 settembre ore 09:00 Via Astino Bergamo, 24129 BG

pulizia boschiva organizzata dal circolo Legambiente Bergamo

info@legambientebergamo.it

CREMONA

19 settembre (evento chiuso con gli studenti delle scuole ndr.)

Il circolo di Legambiente Cremona seguirà varie iniziative di pulizia con le scuole della città

legambiente.cr@gmail.com

LODI

19 settembre ore 09:00

Il circolo di Legambiente LodiVerde organizza iniziativa di PiM alla scuola elementare di

Santo Stefano Lodigiano

legambiente.lodi@gmail.com

MONZA

04 ottobre ore 10: 00 Via M. Buonarroti 121 Monza

Pulizia della ciclabile lungo il canale Villoresi nelle due direzioni organizzata dal circolo

Legambiente Alex Langer di Monza

monza@legambiente.org