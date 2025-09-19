A 40 anni dalla scomparsa Milano dedica una via a Italo Calvino

Your browser does not support the video tag.

A 40 anni dalla scomparsa dello scrittore, Milano dedica una via a Italo Calvino nel parco del nuovo quartiere City Life. La cerimonia si è tenuta questa mattina. Erano presenti l’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi, Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8; Roberto Russo, amministratore delegato di SmartCityLife; e gli studenti del Liceo Artistico Umberto Boccioni, del Liceo Artistico di Brera e dell’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni. “L’intitolazione – ha detto Sacchi – è un omaggio a un grande autore della letteratura del 900 e rafforza il legame del quartiere CityLife con la cultura” oltre che un “segno che la letteratura di Calvino vive attraverso l’arte e la creatività delle giovani menti attive”. Per Russo questa inaugurazione, con la partecipazione degli studenti “radica un rapporto tra questi ragazzi e il posto. Il riappropriarsi degli spazi come i parchi diventa un modo per dare a loro una prospettiva di interesse, che non è più quella del cellulare e della baby gang, ma porta i ragazzi a vivere questo posto in modo libero e fruibile”. Durante la cerimonia sono state ripercorse alcune opere di Calvino attraverso una riflessione su “Lezioni Americane” e la lettura di un passaggio del “Barone Rampante”. “Questa mattina – ha sostenuto Pelucchi – abbiamo potuto condividere l’intitolazione con scuole del territorio che hanno lavorato su Calvino e il suo pensiero. Io ho voluto lanciare un monito sull’importanza della leggerezza e sull’importanza per le nuove generazioni di riappropriarsi di questo concetto, come augurava anche Calvino”. La cerimonia si è conclusa con la premiazione del concorso di “Digital art”, incentrato sulla poetica di Calvino ed esteso a tutti i licei milanesi.