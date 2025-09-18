Sono in corso indagini sulla morte di un 74enne deceduto ieri all’ospedale Fatebenefratelli. Si tratta di Maurizio Rebuzzini, fotografo. L’uomo, il cui corpo presentava delle ecchimosi, era stato trasportato in arresto cardiaco al pronto soccorso, dopo essere stato rinvenuto dal figlio in via Zuretti , in zona Stazione Centrale, dove l’uomo aveva lo studio. La polizia è intervenuta presso il pronto soccorso verso le 20 di ieri e sono in corso le indagini a cura della Squadra Mobile di Milano.
Si indaga sulla morte di un 74enne arrivato al pronto soccorso con ecchimosi
