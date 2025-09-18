Regione Puglia al fianco delle imprese, info day in Fiera del Levante





BARI (ITALPRESS) – Oltre 2.700 progetti imprenditoriali già presentati, 3,5 miliardi di euro di investimenti e più di 2.700 aziende coinvolte. Sono i numeri della programmazione regionale 2021-2027 presentati in Fiera del Levante, che confermano la Puglia tra le regioni più dinamiche nel sostegno alle imprese. Dalla ricerca e sviluppo alle microimprese, fino all’autoimpiego giovanile e femminile, gli strumenti attivati hanno già generato migliaia di opportunità, coinvolgendo startup tecnologiche e realtà produttive da tutta Italia.

