Meteo: weekend da piena estate, la prossima settimana stop al caldo anomalo

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “potente anticiclone subtropicale con punte di 33°C nel fine settimana. Da lunedì però arriva una intensa perturbazione atlantica” .

Sarà ancora piena estate fino al weekend compreso –  “Potente anticiclone subtropicale in rinforzo su Italia e Mediterraneo, responsabile di una nuova fase da piena estate fino al weekend” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “tanto sole da Nord a Sud, pur con qualche annuvolamento, ma soprattutto temperature diurne ben oltre la norma, anche di 4-8°C rispetto al periodo. Nel weekend sono infatti previste punte di 31-33°C sulle aree interne, specie del Centrosud, mentre le minime, pur sopra media, riusciranno comunque a scendere su valori freschi solo grazie ad una maggiore durata delle ore di buio. Farà decisamente caldo anche in montagna, con punte di oltre 26-27°C a 1200-1300m e zeri termici oltre i 4000-4500m, che sarebbero anomali anche in piena estate”

Ma la prossima settimana cambia tutto, torna il maltempo –  “Nel frattempo tuttavia si avvicinerà una vasta e intensa perturbazione atlantica, i cui avamposti raggiungeranno il Nordovest già entro domenica sera con nubi in aumento e prime precipitazioni” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “Sarà il preludio ad una nuova fase di maltempo che lunedì si concretizzerà al Nord e Toscana con piogge e temporali anche di forte intensità: non sono da escludersi nubifragi con picchi complessivi anche oltre i 50-100mm in particolare a ridosso di Alpi e Prealpi. Tra martedì e mercoledì le precipitazioni guadagneranno terreno anche sul resto del Centro e almeno parte del Sud, lasciando poi in eredità per i giorni successivi un tempo spiccatamente variabile, a tratti instabile. Le temperature contestualmente subiranno un calo anche deciso dapprima al Nord, poi anche al Centro e in misura pur marginale pure al Sud”.

