IRON MAIDEN allo Stadio San Siro di Milano a Giugno 2026

Gli IRON MAIDEN hanno annunciato le prime date di un fitto calendario che li riporterà in Europa nel 2026 per il RUN FOR YOUR LIVES TOUR che celebra il 50° anniversario della loro carriera, principalmente nell’ambito di festival e negli stadi. L’Italia è già nella mappa e la tappa milanese segnerà un giorno storico per i fan dell’heavy metal in Italia: un grande evento che per la prima volta, da quando la musica è entrata a San Siro, trasformerà lo Stadio milanese ne “LA SCALA DEL METAL”.

Il combo britannico, reduce dal clamoroso successo ottenuto allo Stadio Euganeo di Padova lo scorso luglio, tornerà a proporre una scaletta di grandi successi estratti dagli album che vanno dall’omonimo debutto, uscito nel 1980, fino a Fear Of The Dark del 1992. Il 2026 sarà un anno molto impegnativo per la band: pertanto non ci saranno concerti dei Maiden nel 2027! E già si preannuncia un nuovo record di biglietti venduti per questo imperdibile appuntamento sul suolo italico…

IRON MAIDEN – Run For Your Lives Tour 2026

Mercoledì 17 GIUGNO 2026 @ MILANO – Stadio San Siro

I biglietti saranno in vendita a partire dalla settimana del 22 settembre 2025 con le seguenti modalità:

FAN CLUB PRESALE Iron Maiden dalle ore 10:00 del 22 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre

Iron Maiden dalle ore 10:00 del alle ore 9:00 del 27 settembre METALITALIA PRESALE collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del 23 settembre alle ore 9:00 del 27 settembre (non sarà necessaria la registrazione al sito);

collegandosi a Metalitalia.com dalle ore 10:00 del alle ore 9:00 del 27 settembre (non sarà necessaria la registrazione al sito); GENERAL SALE dalle ore 10:00 del 27 settembre su Vivaticket e MC2Live.com.

In questa lunga e onorata carriera, gli IRON MAIDEN vantano oltre 130 milioni di dischi venduti e oltre 2400 concerti in tutto il mondo. Considerati una delle band heavy metal più influenti e venerate di tutti i tempi, hanno ricevuto numerosi premi tra cui anche Grammy e Brit Awards.

Steve Harris afferma: “Siamo tutti entusiasti di questo RUN FOR YOUR LIVES TOUR. I fan sono stati fantastici, la scaletta perfetta per il 50° anniversario, lo spettacolo probabilmente il nostro migliore di sempre e la richiesta di biglietti è stata incredibile. Tanti i sold out e oltre un milione di fan presenti di fronte al palco. Allora abbiamo pensato di suonare altri concerti in Europa prima di partire alla volta del resto del mondo più avanti nel corso dell’anno. Naturalmente Simon Dawson si unirà a noi ancora una volta dietro la batteria e sia lui che tutta la band desidera ringraziare i nostri fan per la fantastica accoglienza che avete riservato nella prima leg”.

Il manager Rod Smallwood commenta: “Siamo rimasti assolutamente sbalorditi dalla reazione straordinariamente positiva dei nostri fan e dei media mainstream alla prima parte del nostro Run For Your Lives Tour. Sapevamo di aver creato uno spettacolo speciale, ma l’energia di tutti i nostri fan ha reso ogni singolo concerto un’esperienza davvero memorabile, probabilmente il nostro miglior tour di sempre. Nel corso della nostra carriera i festival hanno sempre avuto un ruolo fondamentale, a partire dal Rock in Rio del 1985 ovviamente, permettendoci di suonare di fronte a nuovi fan e, si spera, conquistarli, il che, in assenza di radio o media mainstream, ha contribuito enormemente ad aumentare il nostro seguito. Questo nuovo tour che punta ai più importanti festival metal europei, è anche un enorme ringraziamento per il loro ruolo importante in questi 50 anni di storia degli Iron Maiden. Suoneremo anche nel leggendario Stadio San Siro di Milano, casa sia dell’AC Milan che del FC Internazionale Milano, e saremo, mi hanno detto, la prima band metal in assoluto a suonare lì. È sempre bello esplorare nuove strade, anche dopo tutti questi anni!! Noterete che il programma prevede un solo spettacolo nel Regno Unito, l’11 luglio, e c’è un buon motivo! Stiamo lavorando a qualcosa di speciale per i nostri fedeli fan britannici, tra cui un’estensione del nostro concept Eddie’s Dive Bar che abbiamo lanciato l’anno scorso… quindi tenete gli occhi aperti! Infine, è stato davvero speciale vedere che la stragrande maggioranza dei nostri fan ha apprezzato e tendenzialmente rispettato la nostra richiesta di limitare severamente l’uso dei telefoni ai nostri concerti. Salvo rare eccezioni, la comprensione e la collaborazione dei nostri fan hanno fatto un’enorme differenza nell’atmosfera di ogni spettacolo e hanno aumentato enormemente il divertimento sia per la band che per i fan. Incoraggiamo tutti a seguire questa norma in tutti i nostri concerti nel 2026 e in alcune tappe collaboreremo con Yondr, l’azienda che crea spazi senza telefono dove i fan ricevono una custodia sicura con serratura che permette di tenere il telefono sempre con sé. Abbiamo in canna altri grandi annunci in arrivo per il 2026. State certi che faremo visita a quanti più di voi possibile l’anno prossimo, prima che la band si prenda una meritata pausa dai tour nel 2027″.

Vista la grande popolarità e l’alto gradimento degli Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar inclusivi e gratuiti, durante la nuova leg del tour verrà espanso ulteriormente questo concetto nel maggior numero possibile di città in cui si terranno gli spettacoli e verrà creato uno spazio unico dove i fan potranno incontrarsi prima e dopo lo spettacolo. Verranno serviti birra Trooper e vino Darkest Red, con cibo, merchandising esclusivo e altro intrattenimento!

Up The Irons!