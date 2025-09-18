I monaci lasciano la Certosa di Pavia, dal 2026 si pagherà il biglietto d’ingresso

Dopo quasi 60 anni, i monaci cistercensi lasceranno la Certosa di Pavia, dove risiedono in

forma stabile dal 1968. Il santuario, uno dei capolavori dell’arte tardo-medievale e rinascimentale in Lombardia, dal primo gennaio 2026 verrà gestito dal Ministero della Cultura attraverso la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia. La notizia è pubblicata oggi dal ‘Corriere della Sera’ e da ‘Avvenire’.

“Abbiamo fatto il possibile per convincere i monaci a restare, ma al di là dei tentativi di persuasione la decisione non competeva a noi – dichiara Rosario Maria Anzalone, direttore

dei musei statali lombardi -. Il nostro obiettivo è adesso non soltanto garantire continuità nella cura e valorizzazione di questo straordinario complesso, ma soprattutto di migliorarne le condizioni di accesso e fruizione, ampliando l’orario di apertura e introducendo un biglietto di ingresso. Quest’ultimo contribuirà a sostenere i non trascurabili oneri di gestione che, in un sito attualmente sprovvisto di personale di vigilanza ministeriale, includono anche i costi per il servizio di accoglienza e custodia”.

Il vescovo di Pavia, monsignor Corrado Sanguineti, sta cercando un’altra comunità religiosa per consentire la celebrazione della messa la domenica. La decisione di far partire i pochi monaci rimasti, quasi tutti anziani, dalla Certosa è stata presa dalla loro Congregazione: saranno trasferiti all’abbazia di Casamari (Frosinone). La Certosa di Pavia è uno dei luoghi simbolo del patrimonio lombardo, visitato ogni anno da oltre 100 mila persone.