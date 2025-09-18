E’ morto Ettore Pirovano, ex parlamentare della Lega

E’ scomparso Ettore Pirovano, ex parlamentare della Lega, ex presidente della provincia di

Bergamo, più volte deputato e senatore. Numerosi i messaggi di cordoglio. A cominciare dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, che piange la scomparsa di

Pirovano, stimato parlamentare e amministratore locale, nonché padre della senatrice Daisy. “Abbraccio con profonda commozione Daisy e tutti i suoi cari. Continueremo la battaglia anche per Ettore e lo ricorderemo a Pontida” dice Salvini.

“Tutta la Lega Lombarda – scrive in una nota Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda e capogruppo al Senato della Lega – oggi piange uno di noi, Ettore Pirovano. Esprimo il mio cordoglio e le mie condoglianze, e quelle di tutta la Lega Lombarda, alla famiglia Pirovano e in particolare all’amica Daisy che, seguendo con orgoglio le orme paterne, e’ diventata a sua volta apprezzato sindaco e altrettanto apprezzata collega senatrice. In questo grande momento di dolore vi siamo tutti vicini”.

“La scomparsa di Ettore Pirovano mi addolora profondamente. Ettore è stato un padre e un uomo delle istituzioni che ha servito con passione e dedizione la sua

comunità e il Paese. Alla sua famiglia esprimo la mia vicinanza e rivolgo un pensiero affettuoso, in particolare, alla figlia Daisy, senatrice e sindaco”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.