Cercatore di funghi scivola e muore, ottava vittima in Valtellina

Un anziano di 85 anni ha perso la vita ieri ad Albaredo: è precipitato in un burrone mentre stava cercando funghi.

Di
Paola Farina
-
0
230

Un cercatore di funghi di 85 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri ad Albaredo, in Valtellina. L’anziano è precipitato in un burrone profondo decine di metri. Il recupero del corpo senza vita, in una zona impervia, è avvenuto in serata dopo che le squadre del
Soccorso Alpino con i Vigili del fuoco lo avevano individuato ai piedi di un dirupo durante le ricerche. E’ l’ottava vittima tra i cercatori di funghi dall’inizio della stagione in Valtellina.

