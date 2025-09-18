Brennero, Meloni “Galleria opera da primato come Ponte sullo Stretto”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sulle nostre spalle la responsabilità di dimostrare ai nostri cittadini – ma anche a noi stessi – che non c’è un progetto troppo grande per essere affrontato che non c’è una sfida troppo difficile perchè ci si possa scommettere. Credere in questo progetto significa credere in quello che sappiamo fare meglio, nelle nostre eccellenze e nel nostro know how, nelle straordinarie capacità ingegneristiche e tecniche dei nostri lavoratori, da sempre capaci di compiere grandi imprese anche quando a volte la politica non ci ha creduto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero. “La galleria di base del Brennero diventerà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo, un’opera da primato”, insieme “ad altre due opere previste dal tracciato del corridoio scandinavo-mediterraneo, una a sud – che è ovviamente il ponte sullo Stretto di Messina – e una a nord, nel Mar Baltico tra Germania e Danimarca”, ha aggiunto.

(Fonte video: Palazzo Chigi)