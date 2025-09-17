Super rimonta Juve, Borussia Dortmund acciuffato in extremis

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha acciuffato in extremis il pari nella prima giornata della Champions League 2025/2026. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra allenata da Igor Tudor ha pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund colmando nel recupero lo svantaggio di due gol. Primo tempo di buona intensità ma con occasioni che si sono contate sulle dita di una mano. Se il Borussia Dortmund dalle parti di Di Gregorio non si è di fatto mai presentato, la Juventus ci ha provato in diverse occasioni, la più eclatante al 4′ quando una conclusione di Thuram deviata da un difensore ospite ha costretto Kobel a togliere la palla dall’incrocio dei pali e a deviare in corner. Al 22′ un complicato tocco di Openda su calcio d’angolo di Yildiz non ha trovato la specchio della porta, mentre dieci minuti più tardi è stata una conclusione di David a finire alta. In avvio di ripresa, al 6′, Borussia Dortmund vicino al vantaggio quando su un’uscita scomposta di Di Gregorio è stato Beier dimenticato dalla difesa juventina a toccare il pallone che è andato a sbattere sulla base del palo alla sinistra del portiere. Preludio di quel che è accaduto due minuti più tardi quando, servito da Guirassy, è stato il talento Adeyemi a battere Di Gregorio con un diagonale di sinistro basso. Altri due minuti e Di Gregorio stavolta si è reso protagonista di una parata d’istinto sul tocco ravvicinato di Guirassy. Al 19′ la Juventus ha trovato il pari con una splendida conclusione a giro da fuori area di Yildiz, ma la gioia dei padroni di casa è durata pochissimo perchè un minuto più tardi da una sponda di Adeyemi è stato Nmecha a portare nuovamente in vantaggio il Dortmund con un piatto destro da fuori area. Ancora un botta e risposta con Vlahovic che al 23′ ha nuovamente portato in parità la Juve: imbeccato con uno splendido pallone filtrante di Yildiz, il serbo ha trafitto Kobel con un diagonale in uscita. Alla mezzora nuovo vantaggio giallonero con Yan Couto che, dopo aver rubato palla a Thuram, ha trafitto Di Gregorio sul primo palo con un diagonale rasoterra. Solo il palo ha negato la seconda gioia personale della serata a Yildiz quando a dieci minuti dal termine il suo destro ha trovato la deviazione del portiere ospite, mentre a quattro minuti dal termine è stato un rigore di Bensebaini a consolidare la vittoria del Dortmund. A procurare il tiro dagli undici metri confermato da consulto col VAR un involontario fallo di mano di Kelly su conclusione di Guirassy. In pieno recupero, al 49′, è stato Vlahovic ad accorciare il risultato quando di sinistro ha messo dentro un pallone servitogli dalla destra da Kalulu, ma le emozioni allo Stadium non sono terminate perchè a pochi secondi dal triplice fischio del signor Letexier è stato lo stesso Vlahovic a metter in mezzo un pallone sul quale Kelly, completamente dimenticato dalla difesa del Borussia, ha insaccato di testa per il definitivo 4-4.

(ITALPRESS).