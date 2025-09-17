Stadio San Siro, la giunta approva la delibera per la cessione

"La giunta ha esaminato favorevolmente" la delibera "c'è stato un ampio dibattito. L'assessore Grandi ha portato parere negativo, così come annunciato, rispetto alla posizione della forza politica che esprime", quella di Europa Verde. "Ora sarà il Consiglio a valutare", ha riferito la vice sindaco, Anna Scavuzzo.

Luca Levati
È stata approvata dalla Giunta comunale la delibera per la cessione dello stadio Meazza e delle aree limitrofe alle società di Inter e Milan. E’ stato comunicato dalla vice sindaco Anna Scavuzzo nell’incontro convocato con la stampa dopo la riunione di giunta. Alla conferenza stampa sono presenti tutti gli assessori. La proposta dovrà ora passare al vaglio del Consiglio comunale. “La giunta ha esaminato favorevolmente” la delibera “c’è stato un ampio dibattito. L’assessore Grandi ha portato parere negativo, così come annunciato, rispetto alla posizione della forza politica che esprime”, quella di Europa Verde. “Ora sarà il Consiglio a valutare”: ha riferito la vice sindaco, Anna Scavuzzo.

