“Notte Medievale” torna a Vimercate

Sabato 27 il centro città si trasformerà in un autentico borgo medievale, offrendo a tutti i visitatori un’esperienza immersiva tra storia, spettacolo e tradizione. Il ricco programma garantirà a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile, tra divertimento, emozione e la riscoperta delle tradizioni medievali.

La città di Vimercate si prepara a fare un nuovo tuffo nel passato con l’attesissima Notte Medievale, in programma per sabato 27 settembre 2025. Organizzata dal Comune di Vimercate con il sostegno di Confcommercio e la partecipazione come sponsor di Brianzacque e di numerose attività locali, la Notte Medievale trasformerà il cuore cittadino in un autentico borgo medievale, offrendo a tutti i visitatori un’esperienza immersiva tra storia, spettacolo e tradizione.

Il programma sarà, come sempre, ricco di appuntamenti: l’evento si aprirà ufficialmente alle 17:30 con un suggestivo corteo di artisti e personaggi medievali che sfileranno tra le vie del centro storico, dando il via alle numerose esibizioni itineranti che animeranno la serata. L’ultima esibizione sarà alle 23:30, con un imperdibile spettacolo di fuoco che lascerà il pubblico senza fiato. Le vie del centro storico — in particolare Piazza Roma, Piazza Santo Stefano e Piazza Castellana — faranno da cornice all’evento, ospitando bancarelle a tema, animazioni itineranti e performance spettacolari.

Anche quest’anno si alterneranno grandi nomi dello spettacolo medievale, tra cui:

  • I Falconieri de La Cascina delle Ali
  • I Giullari del Carretto
  • Gli sbandieratori e musici della Torre dei Germani 
  • Gli artisti di Messer Squilibrio
  • Gli equilibristi de Gli Equilibri di Amaranta
  • I musici Arkana Pipe Band
  • I cavalieri della Compagnia della Spada di Aulla

Durante tutta la serata sarà inoltre possibile degustare specialità enogastronomiche presso gli stand dedicati, con bar, ristoranti e negozi aperti fino a tarda notte.

Un evento pensato per tutta la famiglia: la Notte Medievale è progettata per coinvolgere persone di ogni età. I più piccoli potranno divertirsi in un’area dedicata con giochi in legno, vivendo un’autentica esperienza d’altri tempi, mentre per i più grandi non mancheranno spettacoli mozzafiato e artisti di grande talento. Il ricco programma garantirà a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile, tra divertimento, emozione e la riscoperta delle tradizioni medievali.

Vittoria Gaudio, Assessore a Commercio Innovazione e Servizi: Sono molto contenta del ritorno de “La Notte Medievale” e di accogliere a Vimercate i tanti visitatori che negli anni hanno apprezzato questo evento. È ormai una tradizione consolidata nata da un’idea di Confcommercio che abbiamo confermato stanziando le risorse di bilancio per supportare l’iniziativa. Il nostro centro storico ben si presta alla rievocazione storica e l’atmosfera che si respirerà è di sicuro effetto. Il programma è molto ricco e interessante, numerosi artisti ci offriranno un viaggio indietro nel tempo con testimonianze di usi, costumi e divertimenti in stile medievale. Un sentito grazie ai promotori, agli uffici comunali e al partner per l’organizzazione, a BrianzAcque e a tutti gli sponsor per il sostegno, agli artisti e agli esercenti per il lavoro e a tutti coloro che parteciperanno.”

Alessandro Barbone, Presidente di Confcommercio Vimercate: “Nuova edizione dell’evento “La Notte Medievale” a Vimercate, una iniziativa ideata anni fa dalla nostra Associazione e molto attesa dai cittadini e dalle attività di vicinato per la grande affluenza di visitatori e l’importante indotto economico che lo accompagna. Queste manifestazioni sono anche occasione per rinsaldare relazioni con le Istituzioni e sensibilizzare verso politiche di sostegno e di sempre maggiore attenzione verso le attività commerciali e artigiane.”

Per ulteriori informazioni, mappa e programma delle esibizioni, si invita a consultare il sito web www.nottemedievale.it Non mancate a questo imperdibile appuntamento con la storia e il divertimento. Per ulteriori informazioni: www.nottemedievale.itinfo@nottemedievale.it

