“Gaza Brucia”, scontri con la polizia al corteo per la Palestina

Migliaia di persone hanno partecipato ieri al presidio per Gaza a Milano. Da piazza della Scala, i manifestanti si sono spostati in corteo per le vie del centro, fino a piazzale Loreto. “Gaza sta bruciando” il titolo del presidio che si è trasformato in corteo, non previsto. I manifestanti da piazza della Scala si sono spostati in piazza San Babila e poi in corso Buenos Aires. Qui si è verificato qualche momento di tensione con le forze dell’ordine,

per via del percorso da seguire. Un gruppo ha cercato di forzare un blocco della Polizia che ha reagito con alcune manganellate. Dopo pochi minuti il corteo è ripreso ma

non si sono registrati altri momenti “caldi”. Il corteo si è infine radunato in Piazzale Loreto.