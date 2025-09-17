Garlasco: l’analisi del Ris esclude un secondo omicida

Dalla relazione del Ris di Cagliari, da quanto si è saputo, non emerge la presenza di una seconda persona coinvolta nell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua villetta a Garlasco, per cui è in carcere il fidanzato Alberto Stasi.

Sarebbe questo l’esito della consulenza depositata in Procura a Pavia e basata sull’analisi delle macchie di sangue. I carabinieri del Ris con le loro apparecchiature hanno anche realizzato anche una ricostruzione in 3D dello scenario del delitto, analizzando le traiettorie delle tracce di sangue. Un lavoro complesso e accurato, che non avrebbe evidenziato la presenza di una seconda persona, come ipotizzata invece dalla Procura di Pavia, che ha indagato Andrea Sempio, per omicidio in concorso con altri.

Alla consulenza del Ris dovrà essere affiancata quella di Cristina Cattaneo incaricata dalla Procura a ‘rileggere’ alcuni aspetti del delitto. La professoressa dovrà stabilire l’arma del delitto, il numero di lesioni e accertare se l’omicidio sia opera di una o più persone. Le due consulenze saranno poi affiancate per avere un quadro completo