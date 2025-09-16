Violenza sessuale su minori, arrestato istruttore di equitazione

Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia dei genitori di una delle allieve. Le successive indagini, hanno evidenziato come l’uomo nel contesto sportivo compisse molestie sessuali in danno di alcune allieve minori di età.

La Polizia di Stato venerdì scorso, ha eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, istruttore di equitazione, resosi responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti di allieve minorenni. L’attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, ha preso il via a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle allieve. Le successive indagini, hanno evidenziato come l’uomo, approfittando del proprio ruolo di insegnante di equitazione e con abuso di autorità, nel contesto sportivo compisse molestie sessuali in danno di alcune allieve minori di età. In particolare, le audizioni protette di alcune ragazze iscritte al centro hanno permesso di individuare ulteriori vittime di abusi commessi sempre dall’uomo all’interno del maneggio. L’uomo è stato rintracciato all’interno del maneggio in provincia di Milano e condotto nel carcere di San Vittore.

