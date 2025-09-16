Veneto, Zaia “Nuove carceri per risolvere il sovraffollamento”

VENEZIA (ITALPRESS) – “In Italia per andare in galera bisogna mettersi d’impegno, fino a quattro anni di condanna non si va in carcere, questo è un guaio. Per risolvere il sovraffollamento bisogna fare nuove carceri, non liberare i carcerati”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di un punto stampa, parlando in merito agli episodi di criminalità. “Nel momento in cui una persona reitera il reato, il braccialetto elettronico di permette di disporre il Daspo e di avere una georeferenziazione”.

