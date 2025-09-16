Ue, Metsola “La lotta alla criminalità resta una nostra priorità”

MESSINA (ITALPRESS) – “La lotta alla criminalità organizzata rimane una nostra assoluta priorità, continueremo a difendere con fermezza la dignità di chi si ha sacrificato la propria vita in nome della giustizia e dello Stato di diritto. Magistrati, forze dell’ordine, giornalisti, attivisti uomini e donne valorosi, tra loro Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, Carlo Alberto dalla Chiesa, Cesare Terranova. Non possiamo anche dimenticare gli agenti della scorta che hanno coraggiosamente perso anche loro la loro vita”. Lo ha detto la presidente della Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a durante il convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina.

-foto Italpress-

(ITALPRESS).