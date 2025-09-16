La Stm ritira i 1500 esuberi del sito di Agrate Brianza

“Nel corso dell’incontro tenutosi oggi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

STMicroelectronics ha ribadito il proprio impegno a garantire la sostenibilità del sito di Agrate in futuro e la volontà di proseguire un dialogo aperto e costruttivo con tutte le parti

sociali coinvolte. Nell’ottica di un approccio che ha sempre privilegiato soluzioni condivise e responsabili, oggi l’azienda ha dichiarato di essere pronta a escludere esuberi nell’ambito di un piano condiviso di uscite volontarie”. Così Stm in una nota dopo il tavolo al Ministero. Una buona notizia per lo stabilimento di Agrate Brianza: l’azienda ha annunciato il ritiro dei mille esuberi previsti. “STMicroelectronics conferma il raggiungimento della massima capacità produttiva prevista per Agrate 300 entro il 2027, pari a un incremento del 31% rispetto al 2024 considerando tutte le linee di produzione presenti ad Agrate”.

“Accogliamo con favore l’attenzione dimostrata dal Governo rispetto alla strategicità del settore microelettronico e il riconoscimento della centralità di STMicroelectronics per l’industria italiana. La decisione dell’azienda di ritirare tutti gli esuberi precedentemente annunciati rappresenta un passo positivo, ma non sufficiente a garantire la stabilità e lo sviluppo occupazionale che riteniamo imprescindibili” commenta la Fiom Cgil Brianza, che ribadisce con forza che “non si può discutere di fuoriuscite collettive senza un nuovo piano industriale chiaro e dettagliato”. “Piano industriale e politiche occupazionali devono essere trattati in modo integrato, come elementi inscindibili di una strategia di crescita. La transizione alla produzione a 300 mm (12 pollici) non deve comportare alcuna riduzione occupazionale, ma al contrario deve garantire il mantenimento e l’incremento dell’attuale forza lavoro, sia ad Agrate che negli altri stabilimenti italiani.

Un Piano industriale credibile: STMicroelectronics deve presentare un piano strategico di lungo termine, con un mandato chiaro da parte del Board aziendale, che assicuri investimenti, innovazione e stabilità occupazionale oltre il 2027”.

Il sindacato chiede l’avvio di un tavolo governo–azienda–sindacati per definire un protocollo d’intesa “che garantisca lo sviluppo di ST in Italia, con particolare attenzione alla tutela dei livelli occupazionali e alla crescita produttiva”.

“Esigiamo l’immediata sospensione di qualsiasi trasferimento tecnologico o produttivo da Agrate verso l’estero, per preservare il know-how e la capacità produttiva italiana”.