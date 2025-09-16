Insegue un truffatore e finisce investito dalla sua auto, è grave

Ha inseguito un truffatore ed è stato investito dalla sua auto, rimanendo gravemente ferito. E’ successo ieri sera ad un cliente di 55 anni di un supermercato di Stezzano. L’uomo ha cercato di fermare un altro cliente che era riuscito a sottrarre alcune banconote da una cassa dell’Italmark. Lo ha inseguito fuori dal punto vendita e quando è salito in macchina si è buttato sul parabrezza ed è poi caduto battendo la testa sull’asfalto. E’ stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso, in condizioni molto gravi.

