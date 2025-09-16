Un operaio di 36 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina poco prima di mezzogiorno a San Giuliano Milanese in via della Pace. In base ad una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato dal tetto di un capannone durante un montaggio di pannelli solari, probabilmente a causa del cedimento del tetto. Il 36enne è morto sul colpo. Sul posto elisoccorso, ambulanza e forze dell’ordine.
Incidente mortale sul lavoro, operaio precipita dal tetto di un capannone
E' successo a San Giuliano Milanese. L'operaio, 36 anni, stava montando dei pannelli solari sul tetto di un capannone.