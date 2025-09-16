Giornalisti, Beppe Spatola nuovo presidente del gruppo cronisti lombardi

Beppe Spatola, giornalista del quotidiano Bresciaoggi, esponente di Nuova Stampa Democratica (Nsd), è il nuovo presidente del Gruppo Cronisti dell’Associazione lombarda dei giornalisti (Alg). Succede a Fabrizio Cassinelli dell’Ansa. Nuova vicepresidente è Veronica Deriu cronista della Prealpina.

Spatola, 49 anni, nato a Modica (Ragusa), sposato con una collega e con due figlie, è il vicepresidente uscente. Ha iniziato la carriera a Il Giorno per poi passare 13 anni nella redazione Lombardia del Corriere della Sera. A Bresciaoggi dal 2011 si occupa come inviato di politica e della pagina regionale per il quotidiano del Gruppo Athesis.

Spatola collabora anche con noi: ogni lunedì alle 11.30, all’interno del programma Mattino Lombardia, è in collegamento da Brescia per gli aggiornamenti che riguardano Brescia e provincia.

“La scelta di nominare un cronista di periferia – ha sottolineato il neo presidente – va nella logica di ampliare l’azione del Gruppo Cronisti anche nelle province lombarde dove i giornali locali sono baluardo e spina dorsale di quel che rimane dell’editoria italiana. In un contesto sempre più complicato, i cronisti lombardi si muovono con difficoltà per garantire ogni giorno una informazione libera e veritiera”.

“Con l’elezione di Giuseppe siamo certi che i cronisti avranno una interlocuzione continua e competente su tutti i temi e i problemi del giornalismo – ha commentato Claudio Scarinzi, leader di Nuova Stampa Democratica -. Con il Gruppo Cronisti lavoreremo in sinergia contro le leggi liberticide che non hanno colore politico e anche sul fronte sindacale per i diritti dei giornalisti”.