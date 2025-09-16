Giornalisti, Beppe Spatola nuovo presidente del gruppo cronisti lombardi

Giornalista del quotidiano BresciaOggi, Spatola è stato nominato presidente del Gruppo Cronisti dell’Associazione lombarda dei giornalisti (Alg). Succede a Fabrizio Cassinelli dell’Ansa. Nuova vicepresidente è Veronica Deriu cronista della Prealpina.

Di
Paola Farina
-
0
145
A sinistra Beppe Spatola neo presidente, a destra Fabrizio Cassinelli presidente uscente

Beppe Spatola, giornalista del quotidiano Bresciaoggi, esponente di Nuova Stampa Democratica (Nsd), è il nuovo presidente del Gruppo Cronisti dell’Associazione lombarda dei giornalisti (Alg). Succede a Fabrizio Cassinelli dell’Ansa. Nuova vicepresidente è Veronica Deriu cronista della Prealpina.

Spatola, 49 anni, nato a Modica (Ragusa), sposato con una collega e con due figlie, è il vicepresidente uscente. Ha iniziato la carriera a Il Giorno per poi passare 13 anni nella redazione Lombardia del Corriere della Sera. A Bresciaoggi dal 2011 si occupa come inviato di politica e della pagina regionale per il quotidiano del Gruppo Athesis.
Spatola collabora anche con noi: ogni lunedì alle 11.30, all’interno del programma Mattino Lombardia, è in collegamento da Brescia per gli aggiornamenti che riguardano Brescia e provincia.

“La scelta di nominare un cronista di periferia – ha sottolineato il neo presidente – va nella logica di ampliare l’azione del Gruppo Cronisti anche nelle province lombarde dove i giornali locali sono baluardo e spina dorsale di quel che rimane dell’editoria italiana. In un contesto sempre più complicato, i cronisti lombardi si muovono con difficoltà per garantire ogni giorno una informazione libera e veritiera”.

“Con l’elezione di Giuseppe siamo certi che i cronisti avranno una interlocuzione continua e competente su tutti i temi e i problemi del giornalismo – ha commentato Claudio Scarinzi, leader di Nuova Stampa Democratica -. Con il Gruppo Cronisti lavoreremo in sinergia contro le leggi liberticide che non hanno colore politico e anche sul fronte sindacale per i diritti dei giornalisti”.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.